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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 138 حالة تعد بالمنوفية منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـــ22

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 138 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأفاد بيان الادارة العامة للازمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة أنه تم إزالة 53 متغير مكاني و11 بناء بدون ترخيص و10 حالات تعدي على أراضي زراعية و64 حالة تعدي على أراضي ومباني أملاك الدولة.

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وأكد المحافظ أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة جميع حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية علي مدار اليوم وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وخاصة حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، فضلاً عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

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