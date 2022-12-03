مونديال قطر بنكهة مصرية.. كيف شارك حاتم عرفة فى تعزيز الهوية العربية

بالرغم من عدم تأهل المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم قطر، إلا أن هناك نموذج مصري؛ استطاع مشاركة هذا الحدث، من خلال تصميم الحروف العربية لبعض العملات المعدنية التذكارية، ليكون الحاضر الغائب هناك من خلال عمله.

وفي هذا الصدد، شارك حاتم عرفة خطاط مصري في تصميم العملات التذكارية لكأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022" الحدث الرياضي الأبرز دوليا.

حضور مصري قوي بمونديال قطر

وكان "شكل تقليدي وتنفيذ مبتكر"، شعار وضعه عرفة أثناء عمله على مشروع عملات كأس العالم، بعدما اختارته شركة "إم دي إم" (MDM) الألمانية المتخصصة في صناعة العملات التذكارية، وصاحبة ترخيص "فيفا" (FIFA) لسك العملات التذكارية للبطولة الحالية، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

وأعمال حاتم عرفة الخطاط المصري السابقة التي تحظى بانتشار كبير، وتمزج بين الأصالة والقواعد الكلاسيكية للخط العربي وبين الابتكار في التنفيذ واستخدام تقنيات "الجرافيك" الحديثة، جعلته الاختيار الأمثل لفريق العمل العربي الذي استعانت به الشركة الألمانية.

وفي هذا الإطار، أكد حاتم عرفة، فنان مصري مشارك في صناعة العملات التذكارية لمونديال 2022 بقطر، أنه قمت بعمل 10 تصميمات مختلفة، للعملات، حتى تم الوصول للمنتج النهائي وتم الاتفاق عليه.

وقال حاتم عرفة، خلال تصريحات إعلامية، انه كان هناك متابعة من الإتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى متابعة من البنك القطري، للإستقرار على الشكل النهائي.

صناعة العملات التذكارية لمونديال 2022

وتابع فنان مصري مشارك في صناعة العملات التذكارية لمونديال 2022 بقطر، كان له نصيبه من المشاركة في تصميم الحروف العربية داخل 8 عملات معدنية، مؤكدا أنه كان لا بد من إضفاء الهوية العربية من خط وزخرفة وتصميمات إسلامية.

ومن ناحية أخرى، تعلم عرفة الخط العربي للمبتدئين في مصر، سافر عام 2014 إلى تركيا لدراسة الفنون الإسلامية والخط العربي أكاديميا، وتخرج في كلية الفنون الإسلامية التقليدية بجامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول.

وخلال هذه المرحلة، طوّر المصمم المصري أسلوبه ليتحول من تصميم الجرافيك التقليدي إلى تنفيذ الأعمال الفنية الأكثر عمقا، وبدأت أعماله كخطاط ومزخرف محترف بالانتشار في دول عدة، ليجد القائمون على مشروع عملات المونديال أنه الأنسب لتنقش خطوطه على العملات الخاصة بالحدث العالمي.

وتحمس عرفة للمشاركة في المشروع، على الرغم من اهتمامه المحدود بكرة القدم كما يقول، معتبرا أنها فرصة لتحقيق رسالته الفنية عن جمال اللغة العربية وأهميتها وقدرتها على الوصول إلى مجالات غير تقليدية.

مصرف قطر المركزي يطرح24 عملة معدنية تذكارية للبطولة

وترجع بداية عرفة مع هذا الفن إلى عام 2005، عندما عمل مصمم جرافيك لبضع سنوات، قبل أن يقرر في عام 2008 تركيز اهتمامه على الناحية الفنية، ويتجه إلى تعلم الخطوط العربية لاستخدامها في أعماله، وخصوصا في تصميم أغلفة الكتب.

ومن ناحية أخرى، "الصعوبة كانت في الوصول إلى الفكرة الأجمل"، يقول عرفة، وحين تحقق ذلك أصبح التنفيذ سلسا ويحمل الكثير من المتعة.

وطوال شهر ونصف الشهر بعد تكليفه بالعمل، سعى عرفة إلى توظيف كلمات ومصطلحات شائعة في مباريات كرة القدم، مثل: فوز واحتفال وهدف، بشكل فني يظهر جماليات حروف اللغة العربية وحسن تفاصيلها لمن يشاهدها، حتى لو كان المتلقي أجنبيا ولا يقرأ العربية.

وكانت التصميمات تعرض على فريق العمل المحترف في الشركة الألمانية، الذي يعرضها بدوره على مصرف قطر المركزي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لطرح أي إضافات أو تعليقات، حتى تم الاستقرار على الشكل النهائي في أغسطس 2021.

والجدير بالذكر، أن بعد انتهائه من عمله على الوجه المطلوب، انتقلت الخطوط الأساسية التي نفذها عرفة إلى فريق التصميم المتخصص الذي استكمل العمل بإضافة الزخارف الهندسية ورسومات اللاعبين والملاعب وكأس العالم، لتخرج العملات التذكارية بشكل مبهر يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن بين 24 عملة معدنية تذكارية للبطولة طرحها مصرف قطر المركزي للمهتمين حول العالم، حملت 8 منها خطوط المصمم المصري، وكانت أبرز كلماتها "مرحبا، معا، لعب، هدف، مدهش، فوز، احتفال، عالمي".