فلوس من الهوا.. كيف ربح الأهلي والزمالك ملايين الجنيهات بكأس العالم؟

رغم عدم مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022، إلا أن فريقي الأهلي والزمالك سيحققان أرباحًا مالية ضخمة من مونديال قطر 2022.. فكيف سيحدث ذلك؟

وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضيرية للبطولة.

لاعبي الأهلي والزمالك في كأس العالم

وشارك من الأهلي في كأس العالم 2022، اللاعب الدولي التونسي علي معلول نجم منتخب تونس، هذا بالإضافة إلى بدر بانون المدافع المغربي، رغم انتقاله إلى نادي الدحيل القطري إلا أنه كان مقيدا بالقلعة الحمراء خلال الفترة التحضرية لكأس العالم.

فيما شارك من فريق الزمالك في مونديال قطر 2022، اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم منتخب تونس.

يذكر أن منتخب تونس ودّع كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تأهل نظيره المغربي لدور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

أرباح الأهلي والزمالك من كأس العالم

ومن المقرر أن يتم صرف 10 آلاف دولار للنادي عن كل يوم يشارك فيه اللاعب في كأس العالم، هذا بخلاف صرف مكافأة التأهل لدور الـ 16 والأدوار الإقصائية من البطولة فيما بعد، فضلا عن مكافآت الفترة التحضيرية للبطولة.

وقضى منتخب تونس في مونديال قطر 2022، ما يقرب من 10 أيام أي 100 ألف دولار (2.5 مليون جنيه تقريبا)، هذا بخلاف الفترة التحضيرية لنسور قرطاج قبل كأس العالم.

مكافأة الأهلي من تأهل المغرب

كشفت تقارير صحفية، أن خزينة النادي الأهلي سوف تنتعش بعدما نجح المنتخب المغربي في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس العالم.

وبخلاف مكافأة التأهل لدور الـ 16، سيحصل الأهلي على 10 آلاف دولار عن كل يوم شارك فيه بدر بانون مدافع القلعة الحمراء السابق بقميص المنتخب المغربي، على أن يزيد هذا المبلغ في كل دور يتأهل له المنتخب بكأس العالم.

الجدير بالذكر أن مكافآت بدر بانون وغيره من اللاعبين المشاركين في كأس العالم، تأتي ضمن برنامج توزيع الأرباح علي الأندية الصادر من الاتحاد الدولي.

حيث يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضير للبطولة، بشرط أن يكون اللاعب قام بتمثيل النادي في آخر موسمين.

كيف تربح الأندية من كأس العالم؟

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر منح الأندية مبلغ 209 مليون دولار ضمن برنامج توزيع الأرباح على الأندية.

وخصّص الاتحاد الدولي، مبلغا إجماليا يصل إلى 440 مليون دولار، عبارة عن تعويضات ومكافآت سيتم توزيعها على الأندية والمنتخبات واللاعبين، نظير المشاركة في مونديال قطر 2022.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التفاصيل المالية التي سيقوم «فيفا» بصرفها، منها أكثر من 200 مليون دولار مخصصة للأندية، نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم، ويصل مبلغ التعويض للاعب الواحد في كل ناد بحد أقصى 370 ألف دولار.

وستحصل الأندية على أجر يومي يقدره الاتحاد بنحو 10 آلاف دولار، عن 832 لاعبا اختيروا لتمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثناءها.