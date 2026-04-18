الشوط الأول .. بتروجت يتقدم علي فاركو 1-0 في الدوري

تقدم بتروجيت علي فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بتروجيت في الدقيقة 45+4، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بتروجت من الطرف الأيمن عن طريق مصطفى الجمل ليستلم رشيد أحمد الكرة ويسددها داخل الشباك.

وشهد الشوط الأول تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق تشوكودي لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 13 ثم تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق أدهم حامد تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 28.