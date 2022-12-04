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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يرى الميت فى القبر وهل يسمعنا ويعرف أحوالنا ؟

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن زيارة الميت يوم الجمعة مستحبة، وتجوز زيارة الموتى فى كل الأيام، إلا أن ليوم الجمعة أفضلية.

ماذا يرى الميت فى القبر وهل يسمعنا ويعرف أحوالنا ؟

روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد مِتَّ؟ قال: بلى، قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي، نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، قد بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح، قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلى طلوع الشمس: قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته.

وأشار الى أن من الاعمال التى تصل للميت: الصدقة، العمرة، قراءة القرآن، الحج، كل فعل الخير عن الميت جائز ماعدا فعل واحد فقط لا يصح أدائه عن الميت وهو الصلاة بإجماع العلماء.  
 

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