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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء قيام الليل للستر وقضاء الحوائج .. 10 كلمات نبوية مُجابة الآن

دعاء قيام الليل للستر
دعاء قيام الليل للستر

دعاء قيام الليل للستر .. يبحث كثيرون عن دعاء قيام الليل للستر وتخفيف القدر وقضاء الحاجة، فمما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولى سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ليجيب سائل ومستغفر وداعٍ حتى يطلع الفجر. 

الذكر في الليل 

دعاء قيام الليل للستر 

والدعاء في الثلث الأخير من الليل وفي جوفه مستجاب لا محالة، فأنت أيها المسلم في حضرة الملك الذي أخبر في محكم التنزيل بأنه لا واسطة في الدعاء ولا مسافة في الإجابة فقال عز من قائل: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان". 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر». 

كما روى أبو داود عن أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنه قَال: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ" .

ومن أدعية الليل للستر ما يلي: 

اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلاعين تراك، ويد تمسك لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق و الدين. 

اللهم أسترنا فوق الأرض تحت الأرض و يوم العرض عليك، أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال الإكرام، اجعل في قلوبنا نوراً، وفي قبورنا نوراً، وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نوراً، وعن يميننا نورا وعن شمالنا نوراً، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نوراً، وفي عظمنا نورا و في لحمنا نورا وفي أنفسنا نوراً، وفي أهلنا نورا وفي آبائنا نوراً، وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا و زوجاتنا نوراً، وفي ذريتنا نوراً وأعطنا نوراً وأعظم لنا نوراً، واجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض، يا رب العالمين. 

اللهم استرني بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم اعل بفضلك كلمة الحق، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. 

اللهم استرني بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عني اللهم اجعل كل ما أوجعني خيره وكل ما أحزنني خيره وكل شيء منعته عني خيره. 

اللهم إني أدعو إليك و أرجوك وأتوسل إليك وحدك، أن تسترنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين الخلق، اللهم استرنا بسترك الجميل و لا تفضحنا بين الخلق، اللهم استرنا بسترك الجميل و لا تفضحنا بين الخلق، و لا تخزنا يوم العرض. 

اللهم إني أسألك العفو و العافية و الستر في الدنيا و الآخرة، اللهم إني أسألك العفو و العافية في ديني و دنياي و أهلي و مالي، اللهم استر عوراتي و آمن روعاتي.

اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء، و أهوال عظائم الضراء، فأعذني رب من صرعة البأساء، واحجبني عن سطوات البلاء، ونجني من مفاجئات النقم، و احرسني من زوال النعم و من زلل القدم. 

اللهم إنك تعلم سري و علانيتي و ما نزل بي، ولا حول و لا قوة إلا بك، اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمین یا الله، واكشف عني ما نزل بي من ضر و شر و خلصني خلاصا جميلاً. 

يا رب العالمين يا الله، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي و أنا عبدك، ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، و اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، و الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت و تعاليت، أستغفرك و أتوب إليك. 

اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة، و يورث الندامة، و يحبس الرزق و يرد الدعاء، و يكشف الستر، اللهم إني استغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، و استغفرك من النعم التي أنعمت بها على فاستعنت بها على معاصيك، و استغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك و لا ينجيني منها أحد غيرك، و لا يسعها إلا حلمك والجميل.

دعاء الليل

دعاء الليل يغير القدر

لا إله إلّا الله الملك الحقّ المبين، لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين، سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وإليه المصير، وهو على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله إقرارًا بربوبيّته، سبحان الله خضوعًا لعظمته، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة .

اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أنّ لا إله إلّا الله وأنّ محمّدًا رسول الله، وأنّ الجنّة حق، والنّار حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

الحمد لله الّذي لا يُرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السّماء، وهو السّميع البصير.

اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتُ غنى بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إليك مدّت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيبًا وإلى كلّ خيرٍ سبيلًا.

الليل دعاء قيام الليل للستر الثلث الأخير من الليل الذكر في الليل أدعية الليل للستر الفجر ثلث الليل الآخر

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