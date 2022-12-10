495 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 495.3 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 141 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 76.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.8%، وسجل العرب 8.3%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 23.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.