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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: القمة العربية - الصينية جاءت فى توقيت مناسب

أماني الشعولي ، أمين
أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران  بمجلس النواب ، أن القمة العربية الصينية إنعقدت في توقيت مناسب وبالغ الأهمية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن جميع اطراف القمة يدركون ضرورة مد جسور التعاون والعمل المشترك علي مجابهة التحديات الراهنة ، ولترسيخ مبدأ الشراكة الصينية العربية .


وأشادت "الشعولي" بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة الصينية العربية قائلة جاءت كخارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة والتي فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة، والتي جاء أبرزها تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، والتعاون المشترك من أجل تطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين البنية التحتية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة، لمواجهة أزمة الغذاء التي تهدد العالم.


وأكدت "الشعولي" ان كلمة الرئيس السيسي تعكس عمق العلاقات العربية الصينية ، وأهمية العمل علي توقيع إتفاقيات تعاوت مشترك في كافة المجالات ،  مشيدة بتجديد الرئبيس الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يُؤَمّن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها.


وأشادت  "الشعولي  " بدعوة الرئيس السيسي للمشاركين، بأن تكون مصر دولة الاستضافة العربية التالية للقمة، وهو ما يؤكد اعتزاز مصر وإيمانها بأهمية القمة ودعمها الكامل لآليات التعاون العربي الصيني.

أماني الشعولي مجلس النواب القمة العربية الصينية الرئيس السيسي

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