"أخلاقيات المجتمع الجامعى" في ندوة لطلاب حقوق المنصورة

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة اليوم "الأحد" ندوة موسعة بعنوان (اخلاقيات المجتمع الجامعى) بمدرج د. عبد الفتاح حسن بكلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة د. محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، ود. تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور عمداء ووكلاء، مديرى ادارات رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وحاضر في الندوة كل من د. دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الحقوق، ود. محمد جمال الدين مدرس الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق، ود. بسمة أمين مدرس القانون العام بكلية الحقوق.

وأكد د. محمد عطية البيومي أن كلية الحقوق بيت الحق والعدل، منوها لبعض الأخلاقيات المرفوضة، كالغش، التنمر ، العنف وأنه يجب علينا التصدى لذلك والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب للتعلم ولممارسة مختلف الانشطة الطلابية.

وأعرب د. تامر صالح عن سعادته باستضافة كلية الحقوق لفعاليات الندوة بإعتبار ان كلية الحقوق منوطة بنشر ثقافة اقامة العدالة وحماية الحقوق، وصقل شخصيات الطالب القانونية.

وأشارت د. دينا ابو العلا الى ضرورة الالتزام بميثاق الاخلاق والقيم فيما يتضمنه من معرفة الحقوق والواجبات، كما أنه يجب تقبل الآخر واحترام خصوصيات الآخرين.

واستعرضت د. بسمة أمين تاريخ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاحتفال العالمى بهذا اليوم، واعتبرته ظاهرة تؤثر على كل المجتمعات وبينت جهود الدولة المصرية فى مكافحته.

وتناول د. محمد جمال الجانب الشرعى للآخلاقيات واستشهد فى ذلك بما ورد فى رسائل الانبياء بما يدعم الاخلاق الحميدة.

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبرى منسق الانشطة الطلابية، ومحمد أبو الحسن قائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب.

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