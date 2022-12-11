عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أخلاقيات المجتمع الجامعى" في ندوة لطلاب حقوق المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة اليوم "الأحد" ندوة موسعة بعنوان (اخلاقيات المجتمع الجامعى) بمدرج د. عبد الفتاح حسن بكلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة د. محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، ود. تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور عمداء ووكلاء، مديرى ادارات رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وحاضر في الندوة كل من د. دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الحقوق، ود. محمد جمال الدين مدرس الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق، ود. بسمة أمين مدرس القانون العام بكلية الحقوق.

محافظ الدقهلية يكلف رئيس جهاز نظافة المنصورة بشن حملة مكبرة لرفع القمامة

 

وأكد د. محمد عطية البيومي أن كلية الحقوق بيت الحق والعدل، منوها لبعض الأخلاقيات المرفوضة، كالغش، التنمر ، العنف وأنه يجب علينا التصدى لذلك والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب للتعلم ولممارسة مختلف الانشطة الطلابية.

وأعرب  د. تامر صالح عن سعادته باستضافة كلية الحقوق لفعاليات الندوة بإعتبار ان كلية الحقوق منوطة بنشر ثقافة اقامة العدالة وحماية الحقوق، وصقل شخصيات الطالب القانونية.

وأشارت د. دينا ابو العلا الى ضرورة الالتزام بميثاق الاخلاق والقيم فيما يتضمنه من معرفة الحقوق والواجبات، كما أنه يجب تقبل الآخر واحترام خصوصيات الآخرين. 

واستعرضت د. بسمة أمين تاريخ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاحتفال العالمى بهذا اليوم، واعتبرته ظاهرة تؤثر على كل المجتمعات وبينت جهود الدولة المصرية فى مكافحته.

وتناول د. محمد جمال الجانب الشرعى للآخلاقيات واستشهد فى ذلك بما ورد فى رسائل الانبياء بما يدعم الاخلاق الحميدة.

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبرى منسق الانشطة الطلابية، ومحمد أبو الحسن قائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب.

IMG-20221211-WA0016
IMG-20221211-WA0016
IMG-20221211-WA0017
IMG-20221211-WA0017
IMG-20221211-WA0015
IMG-20221211-WA0015
IMG-20221211-WA0013
IMG-20221211-WA0013
IMG-20221211-WA0014
IMG-20221211-WA0014
IMG-20221211-WA0012
IMG-20221211-WA0012
IMG-20221211-WA0011
IMG-20221211-WA0011
الشريعة الإسلامية جامعة المنصورة الانشطة الطلابية الحقوق والواجبات الانشطة الطلاب رئيس الجامعة لدولة المصرية بجامعة المنصورة اتفاقية الأمم المتحدة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

اتمسك متلبس في عيادته.. حكاية طبيب الجيزة مع الفتيات|ما القصة؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يناقش مع مسئولي شركة تشغيل النقل النهري بالمنصورة سير العمل

ترشيحاتنا

احذر من عبادة تؤدي بك لكارثة وهلاك .. داعية أزهري يكشف عنها

أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على تنفيذ عمليات في روسيا

مواجهة نارية لـ المغرب.. موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

خبير تعليم يطرح حلولا بديلة لمقترح تدريس لغة الإشارة للطلاب بجميع المراحل

علاج نفسي رباني.. فيديو لمواطن إماراتي يتغزل في جمال مصر يلقى رواجا

الصفقة الوافدة| نجم الزمالك السابق يكشف عن أفضل لاعب جديد فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب لن تتوقعها وراء انسداد الأنف.. تعرف عليها

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

ماذا يوجد بالمنزل الأكثر رعبًا في ماليزيا؟.. شاهد فيديو يوثقه من الداخل

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

مصطفى كامل: هطهر نقابة الموسيقيين.. ومؤدو المهرجانات يمتلكون سيارات أحسن مني| حوار

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

حلمي بكر موجود.. مصطفى كامل: مفيش مبلغ بحصله للنقابة بدون إيصال |فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ