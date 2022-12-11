خناقة | طلائع الجيش يهزم المصري 3-1 في الدوري

اكتسح طلائع الجيش منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ4 المؤجلة من منافسات الدوري المصري .

وقفز طلائع الجيش إلى المرتبة الـ9 برصيد 7 نقاط ، وتجمد المصري وتراجع إلى المرتبة الـ16 برصيد 6 نقاط .

وأحرز خالد قمر، الهدف الأول لفريق طلائع الجيش بتسديدة قوية فى الدقيقة 43.

وسجل كريم طارق، الهدف الثاني لطلائع الجيش فى الدقيقة 45.

ونجح المصري فى تقلص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق جريندو .

وتمكن طلائع الجيش من قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85 عن طريق محمد شحاتة .

وحدثت خناقة فى الدقيقة 86 بعدما ضرب فريد شوقي لاعب المصري ،أحمد أيمن منصور دون كرة وتدخل البعض لتهدئة الوضع وتعرض اللاعب للطرد.