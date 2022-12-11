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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مواجهة الشائعات في تاريخ مصر القديم ندوة بآداب المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت كلية الآداب جامعة المنصورة اليوم الاحد 11ديسمبر 2022 م ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات في تاريخ مصر القديم "  تحت رعاية  شريف خاطر رئيس الجامعة وأشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


بحضور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية و.د مسعد سلامة مندور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الثقافية وتحت إشراف رضا رسلان أستاذ التاريخ اليوناني والروماني ووكيل الكلية الأسبق وداليا حنفي أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم وأمل حامد استاذ التاريخ اليوناني الروماني المساعد ورئيس قسم التاريخ 


وأكد محمود الجعيدي عميد الكلية أننا نبحث عن اعادة بناء النفس البشرية ومواجهة الحروب النفسية وأننا فى امس الحاجة لان نبحث عن الامن والاستقرار من خلال وجود حلول لمواجهة هذه الشائعات بان نعود الي التاريخ المصري والتاريخ الاسلامي لانها تثبت بالدليل القاطع اننا اهل حضارة لان التاريخ استطاع ان يضع يده عن الحياة الاجتماعية والمجتمع وأوضح أن  نشر أى معلومه لابد ان يكون لها دليل حقيقي وهدف ايجابي يمس بناء هذا الوطن  .


وأشار د. مسعد سلامة  ان لديهم فى تاريخ مصر طرق لمواجهة هذه الشائعات وإن تاريخ مصر يذخر بالمعلومات حيث ان مصر التى هى عبقريه الزمان والمكان والتاريخ تمتلك حلول لكل القضايا ويجب علينا القاء الضوء على هذه الحلول فمصر هبه المصريين وليس هبه النيل بما يمتلكوه من افكار ورؤى عبر التاريخ .
واضاف أ.د رضا رسلان انه مع تطور وسائل الاعلام وسرعه انتشار الأكاذيب يجب علينا الحذر خصوصا أن دوافع تعدد الشائعات منها دوافع شخصيه ومنها دوافع عامه وان هذه الشائعات لها اثر كبير على المجتمع .

كما أشارت  الدكتورة امل حامد الى  حرص حكام مصر القديم عبر تاريخها على الطمأنينة والسلام من أجل إقامة أركان الدولة وتحقيق أهداف خاصه بها ثم تكلمت عن مراحل تطور الشائعات على مدار تاريخ مصر القديم وكيفية مواجهة هذه الشائعات حيث صدر من خلال قصص الانبياء كيف كانوا جميعاً في مرمى الشائعات من المعارضين لدعواتهم وكما اطلقوا عليهم شائعات تمس الشرف وذلك لينصرف الناس عنهم وعن قبول دعوتهم

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جامعة المنصورة رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة التاريخ الإسلامي رئيس قسم التاريخ كلية الآداب جامعة المنصورة وكيل الكلية

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