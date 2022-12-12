تحرير 256 محضرا ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، حملة مكبرة على الممتنعين من المزارعين عن توريد الأرز.

قامت الإدارات التموينية بالمديرية بتحرير محاضر بعدد ٢٥٦ ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد من واقع كشوف الحصر الوارده من وزارة الزراعة والتى تشير إلى مساحة الحيازة المنزرعه أرز والجمعية الزراعية التابع لها وقيام المزارع بتوريد المعدل المقرر أم لا وكمية التوريد وقد تم استبعاد المساحات فدان فأقل واعتبار التوريد بشأنه اختياريا.

تم العرض على النيابة العامة للتصرف وجار استكمال الفحص واتخاذ اللازم قانونا ضد كل من ورد بكشوف حصر الممتنعين عن التوريد، مع استمرار موسم التوريد حتى 15/1/2023 لإتاحة الفرصة أمام الجميع لاستيفاء الكميات المقررة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة وبذل أقصى الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع وحماية المستهلك.