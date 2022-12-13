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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 40 طن أرز أبيض وضبط بدال تمويني بحملة في الدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العميد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية عدة حملات لمراقبة الأسواق ولضبط المخالفين 

وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية

 

ضمت الحملات سامى ابراهيم  وايهاب رجب ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط  ضبط ٤٠ طن أرز أبيض داخل أحد المضارب ناحية طلخا لبيعه الأرز بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم سحب عينه لارسالها إلى المعامل المختصة.

كما تم ضبط بدال تموينى ناحية مركز المنصورة لتصرفه فى سلع تموينية بقيمة إجمالية ٨٠٠٠ جنيه.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المخالفين.

الدقهلية مديرية التموين سلع تموينية النيابة العامة وكيل وزارة التموين التموين بالدقهلية مديرية التموين بالدقهلية

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