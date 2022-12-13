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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مايسة عطوة تطلق مبادرة لتوعية طلاب المدارس بخطورة جدرى القرود

جدرى القرود
جدرى القرود

أطلقت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مبادرة توعوية هدفها نشر طرق الوقاية من جدرى القرود لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة أن هذا المرض اللعين قد ظهرت حالات منه فى مصر مما يتوجب معه الاحتياط والحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن أعراض جدري القرود، تبدأ بعد فترة تتراوح 5 إلى 21 يومًا من التعرض له، ويُطلق على الوقت بين التعرض للأعراض ووقت ظهور الأعراض فترة الحضانة، وتستمر أعراض جدري القرود من 2 إلى 4 أسابيع وقد تشمل: حُمى، والطفح الجلدي، وصداع الراس، وآلام في العضلات وآلام في الظهر، وقشعريرة، والتعب.

وأضافت عطوة تهدف المبادرة لنشر طرق الوقاية منه عن طريق تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم طفح جلدي يشبه جدرى القرود، وتجنب التعامل مع الملابس أو الملاءات أو البطانيات أو غيرها من المواد التي لامست حيوانًا أو شخصًا مصابًا، ويجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون المطهر، وتجنب ملامسة الحيوانات التي قد تحمل الفيروس . 

مايسة عطوة مجلس النواب جدري القرود طلاب المدارس

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