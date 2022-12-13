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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيضانات تغرق عاصمة البرتغال.. صور

أرشيفية
أرشيفية

تسببت الأمطار الغزيرة في البرتغال وخصوصا حول العاصمة لشبونة في حدوث فيضانات وغرق الشوارع بالمياه، حسبما أظهرت تقارير تليفزيونية.

وتحدث كارلوس مويداس عمدة لشبونة عن أوضاع "فوضوية" حسبما قالت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، الثلاثاء . وكانت المدينة قد تعرضت لفيضانات الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن مويداس قوله: "لم يحدث من قبل أن تعرضنا لهذا التتابع السريع".

وتعذر استخدام العديد من الطرق إلى العاصمة نظرا لغرق الأنفاق، بينما تزال قطارات الأنفاق تعمل ولكن بقيود.

كما دعت السلطات المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم إذ كان هذا ممكنا.

وأكد مويداس أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، لكنه أشار إلى إجلاء بعض المواطنين من منازلهم.

وقد تعرضت إسبانيا أيضا لفيضانات، تسببت في غرق الطرق في الأندلس.

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