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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ميسي بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022 |شاهد

ميسي
ميسي

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

وعلّق نجم منتخب الأرجنتين على الفوز الكبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “إلى النهاية عُدنا لنكتسب القوة لنلعب مباراة رائعة أخرى.. شكرًا جزيلًا لكل من وثق في هذه المجموعة هيا يا الأرجنتين الجميع معًا”.

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ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكرواتيا

وبدأ منتخب كرواتيا شكل المباراة مستحوذًا لكن دون أي خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز.

ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 34، معلنًا عن الهدف الأول لبلاده.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين الثاني، عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 39 بهجمة مرتدة بعد تخطيه مدافعي منتخب كرواتيا.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوليان ألفاريز جاء في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، والذي اخترق دفاعات كرواتيا بشكل مميز من الجهة اليمنى.

منتخب الأرجنتين حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتأهلوا للنهائي منتظرين الفائز من مباراة المغرب وفرنسا.

ليونيل ميسي كأس العالم بطولة كأس العالم منتخب الارجنتين كأس العالم 2022 بقطر

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