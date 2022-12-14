عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كانت ضربة قاسية.. تعليق مثير لـ ميسي على هزيمة الأرجنتين من السعودية

صدى البلد

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في افتتاح كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد هزيمة كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي في تصريحات عبر صحيفة “أتليتك”: “المباراة الأولى كانت ضربة قاسية لنا جميعًا لأننا لم نخسر في 26 مباراة، لقد كانت ضربة قاسية حقًا، لم نعتقد أننا سنخسر أمام السعودية، لقد كان اختبارًا قويًا لهذا الفريق بأكمله لكننا أثبتنا مدى قوتنا”.

وأضاف: “ثم فزنا بالمباريات الأخرى وكان الأمر صعبًا للغاية لأن كل مباراة كانت نهائيًا وهذا عبء ذهني، لأننا إذا لم نفز فستكون الأمور معقدة للغاية بالنسبة لنا”.

واختتم: “لقد لعبنا خمس نهائيات وتمكنا من الفوز بها جميعًا وآمل أن يكون الأمر هو نفسه في النهائي، كنا واثقين ولكننا نعرف ما نحن قادرون عليه كفريق”.

ميسي السعودية كأس العالم قطر كأس العالم 2022 منتخب الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

ترشيحاتنا

هل يتناسب مع قداسة النبي الظهور على شكل هالة ضوئية في الأفلام

على رأسها مصر|الجزائر تسعى للتعاون في صناعة الدواء مع بعض الدول العربية والأفريقية

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

كل يوم 200 جنيه.. ابن شعبان عبدالرحيم يحرج عامل الكشري داخل مقهى شعبي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

شاهد| العشرات يتجمعون أمام مقر الرئيس السيسي في واشنطن احتفالا بقدومه

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ