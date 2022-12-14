كانت ضربة قاسية.. تعليق مثير لـ ميسي على هزيمة الأرجنتين من السعودية

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في افتتاح كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد هزيمة كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي في تصريحات عبر صحيفة “أتليتك”: “المباراة الأولى كانت ضربة قاسية لنا جميعًا لأننا لم نخسر في 26 مباراة، لقد كانت ضربة قاسية حقًا، لم نعتقد أننا سنخسر أمام السعودية، لقد كان اختبارًا قويًا لهذا الفريق بأكمله لكننا أثبتنا مدى قوتنا”.

وأضاف: “ثم فزنا بالمباريات الأخرى وكان الأمر صعبًا للغاية لأن كل مباراة كانت نهائيًا وهذا عبء ذهني، لأننا إذا لم نفز فستكون الأمور معقدة للغاية بالنسبة لنا”.

واختتم: “لقد لعبنا خمس نهائيات وتمكنا من الفوز بها جميعًا وآمل أن يكون الأمر هو نفسه في النهائي، كنا واثقين ولكننا نعرف ما نحن قادرون عليه كفريق”.