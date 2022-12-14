عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره أيام.. مواطن يعثر على طفل رضيع أمام مسجد في الشرقية

طفل رضيع ملقى في
طفل رضيع ملقى في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد العثور على طفل رضيع ملقى أمام مسجد الشمسي في قرية ميت جابر مركز بلبيس في محافظة الشرقية، يبدو أنه في عمره أيام ويرتدي ملابسه كامله وتم نقله لمنزل أحد الأهالي وإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة

txt

خاص| ساكن إيجار جديد.. قصة حياة سبايدرمان في مصر ورحلته من الطفولة للمعاش

txt

قالولها ابنك مات .. وسام في حضن والدته بعد 43 سنة.. فما القصة؟


ويظهر الرضيع في الصورة ملقى على رصيف الشارع أمام باب مسجد القرية، محاطًا بملابس شتوية  لكن يده زرقاء بسبب البرد القارص، يقترب منه أحد المارة ليلتقطه. 



وانهالت التعليقات على الصورة متأثرين ومتعجبين من أم تمتلك القدرة على ترك طفلها ابن الأيام القليلة في مثل هذه الظروف التي يرثى لها. 

قال عاطف سعيد: "دى نعمة من الله.. في ناس بترمها.. في ناس بتتمناها من الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلقت "ريهام": "مش عارفه بجد إزاي في أم تقدر تفرط في رضيعها بالشكل ده قلبها عامل إزاي ده إنها تسيبها ف البرد كده ولو بكت دي هترضع ايه!! أنا بجد قلبي واجعني عليها أوي ما هو مش معقول مخطوفة او مسروقة وهيروح يحطها عند باب جامع.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل".

 

طفل رضيع محافظة الشرقية مركز بلبيس الأجهزة الامنية طفلة العثور على طفل رصيف الشارع العثور على طفل رضيع قرية ميت جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بعد تراجعه 200 جنيه.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-12-2022

موضوعات متعلقة

وداعا للحقن.. تعرف على أول دولة في العالم تستخدم لقاح كورونا الأنفي

بيلف العالم كل سنة..فرنسا تحتفل بمرور 60 عاماً على بابا نويل بهذه الطريقة

اتهامات بالكذب والعنصرية..الأمير هاري وزوجته ميجان يفتحان النار على افراد العائلة الملكية على نتفليكس

لحظة انهيار مذيعة بي بي سي على الهواء بسبب حادث مؤلم.. فيديو

دخل موسوعة جينيس..حكاية طفل كازاخستاني يحمل طرف صناعي متحرك لأول مرة |صور

رأس خنزير أعلى مسجد.. جريمة كراهية في مانشستر تسبب الرعب بين المصلين

الجائزة مليون دولار.. انطلاق مسابقة "نوبل للطلاب" بين الجامعات

عارضة أزياء تونسية.. من هي زوجة أشرف حكيمي التي أشعلت السوشيال ميديا|صور

ترشيحاتنا

رئيس نادي مطروح: بقالنا 3 سنين بنطالب بوجود سيارة إسعاف في الملعب

مرسيدس تكشف عن إصدار خاص ومحدود من مايباخ S-CLASS الفاخرة|صور

بايدن يغضب من الحديث عن عمره ويلجأ للإهانة والشتيمة.. تفاصيل

احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

لهذا السبب تكررت قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم

بعد مصافحته لـ مرتضى منصور.. حقيقة وجود أزمة بين الخطيب والعامري فاروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ