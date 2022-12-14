عمره أيام.. مواطن يعثر على طفل رضيع أمام مسجد في الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد العثور على طفل رضيع ملقى أمام مسجد الشمسي في قرية ميت جابر مركز بلبيس في محافظة الشرقية، يبدو أنه في عمره أيام ويرتدي ملابسه كامله وتم نقله لمنزل أحد الأهالي وإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة



ويظهر الرضيع في الصورة ملقى على رصيف الشارع أمام باب مسجد القرية، محاطًا بملابس شتوية لكن يده زرقاء بسبب البرد القارص، يقترب منه أحد المارة ليلتقطه.





وانهالت التعليقات على الصورة متأثرين ومتعجبين من أم تمتلك القدرة على ترك طفلها ابن الأيام القليلة في مثل هذه الظروف التي يرثى لها.



قال عاطف سعيد: "دى نعمة من الله.. في ناس بترمها.. في ناس بتتمناها من الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلقت "ريهام": "مش عارفه بجد إزاي في أم تقدر تفرط في رضيعها بالشكل ده قلبها عامل إزاي ده إنها تسيبها ف البرد كده ولو بكت دي هترضع ايه!! أنا بجد قلبي واجعني عليها أوي ما هو مش معقول مخطوفة او مسروقة وهيروح يحطها عند باب جامع.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل".



