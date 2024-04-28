رئيس هيئة الدواء يؤكد أهمية التعاون مع الجانب البريطاني لدعم الاستثمار بمصر

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، خاصة في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في أفريقيا، لبحث التعاون مع السفارة البريطانية؛ لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا.



وبحث الجانبان سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم و تحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر، وسعي الهيئة المستمر نحو الارتقاء بمستقبل الدواء في مصر.

