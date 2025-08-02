آخر تفاصيل صفقة انتقال كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا التركي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عرض قاسم باشا التركي لضم احمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى 750 ألف دولار، بالإضافة لوجود إضافات مالية بقيمة 150 ألف دولار، وهو يخص عدد مشاركات اللاعب في المباريات بالإضافة لوجود نسبة من إعادة البيع تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ما يتبقى هو الاتفاق على طريقة السداد، وقاسم باشا التركي في البداية عرض 400 ألف دولار، ثم زاد الرقم حتى وصل لـ600 ألف دولار، ثم إلى 750 ألف دولار.

وأضاف: يتبقى طريقة الاتفاق على دفع المبلغ، ونسبة إعادة البيع، وكوكا ينهي إجراءات السفر إلى تركيا.

وأشار إلى أن كوكا من أبرز اللاعبين في وسط الملعب، ونتمنى له التوفيق.