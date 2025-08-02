القلعة الحمراء ترفض.. نجم سلة الأهلي يحدد شرطه لتجديد العقد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف تجديد عقد إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لازال عالقًا، مشيرًا إلى أنه سبق وتحدث في الملف وقتها، واللاعب طلب راتبه بالدولار.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي عرض على إيهاب أمين الحصول على 10 مليون جنيه سنويًا ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي في ألعاب الصالات، ولكن اللاعب طلب الحصول على عقده بالدولار، وقوبل طلبه بالرفض التام.

وأضاف: المفاجأة.. إيهاب أمين طلب من مسئولي الأهلي الذين يتفاوضون معه بالتجديد مقابل 10 مليون جنيه، بالإضافة للحصول على عقد إعلاني مثل نجوم كرة القدم، لكن الإدارة أبلغته بصعوبة ذلك في ظل أن شركة الكرة تجلب عروضًا لنجوم الفريق الكروي.

وأكمل: إيهاب أمين يحاول فرض شروطه، وأبلغ مسئولي النادي الأهلي بأنه لديه عروض من الزمالك والاتحاد السكندري.

وأكد: خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بذل مجهودًا كبيرًا لحسم ملف إيهاب أمين.