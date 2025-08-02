منطقة السويس تستضيف اختبارات المرحلة الثالثة بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS

نظمت منطقة السويس لكرة القدم اليوم السبت الاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وتأتي اختبارات اليوم ضمن المرحلة الثالثة التي ضمت أيضًا شمال سيناء، بعد ختام المرحلة الأولى التي ضمت "القاهرة، الجيزة والقليوبية" في الفترة 28 - 30 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية التي ضمت بورسعيد والإسماعيلية أمس الجمعة.

يشرف على المشروع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وتواجد بالاختبارات اليوم أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.