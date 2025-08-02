الحكم الدولي أحمد حمدي ينعى بونجا حارس وادي دجلة

نعى الحكم الدولي أحمد حمدي الحارس وادي دجلة الراحل بونجا.

وكتب احمد حمدي عبر فيسبوك:"والله ان العين لتدمع وان القلب ليخشع وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا انا لله وانا إليه راجعون .. بونجا في ذمه الله".

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وتوفي محمد أبو النجا “الشهير بـ بونجا”، حارس مرمى فريق وادي دجلة، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان حارس مرمى وادي دجلة، أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم استقرار حالته الصحية.

وساهم الراحل بونجا، في صعود فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.