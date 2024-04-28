إعلام إسرائيلي: نتنياهو مرعوب ومتوتر بشكل غير عادي بسبب هذا الأمر

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،مرعوب ومتوتر بشكل غير عادي من احتمال صدور مذكرة اعتقال دولية من محكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فأنه في الأيام الأخيرة، أجرى نتنياهو ماراثون من المكالمات الهاتفية في محاولة للضغط على كل العوامل ذات الصلة في هذه المسألة، مع التركيز على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن استعدادات في إسرائيل، تحسبا لإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في أعقاب الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وقال تقرير للقناة الـ 12 العبرية، فإن مثل هذه المذكرات بحق المسؤولين الإسرائيليين الكبار من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تورطهم بجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإن أول المسؤولين المتوقع إصدار أوامر اعتقال ضدهم هم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.