إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا ببطولة العالم، بفوزها ب 3 ميداليات ذهبية.

وفازت الرباعة المصرية بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كجم، كما توجت بذهبية النتر والكلين بعد رفع 148 كجم. وضمنت سارة ذهبية ثالثة في منافسات المجموع، بقيمة 261 كجم.

وتشارك مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال بقائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات وهم: سارة سمير وزن 76 كجم، حليمة عبد العظيم وزن فوق 87 كجم، نورا عصام وزن 49 كجم، سمر حبشي وزن 87 كجم، محمد سليم وزن 96 كجم، عبد الرحمن محمد وزن فوق 109 كجم. وتستضيف كولومبيا منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال خلال الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر الجاري.