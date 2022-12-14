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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجيب ساويرس ينعى حفيد المشير طنطاوي: اختاره الله للحياة الأفضل

صدى البلد

نعى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الطفل محمد إيهاب، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية أمس. 

وكتب في تغريدة: “الله يرحمه طفل جميل اختاره الله للحياة الأفضل .. تعزياتي القلبية لأسرته المكلومة له الرحمة وللعائلة خالص العزاء”.

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أبو العينين ينعي حفيد المشير طنطاوي.. ويتقدم بالعزاء لوالده وأسرته

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وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

ونشرت مدرسة جلوبال باراديم الدولية صورة الطالب الذي توفي اليوم معلقة عليها: توفي أحد  أبناء المدرسة الأعزاء محمد إيهاب حسين طنطاوي بالصف السابع.. نسأل لله له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

جنازة حفيد المشير طنطاوي

وتابعت: ستقام صلاه الجنازة على روحه الطاهرة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.. نسألكم الفاتحة.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي نهاية سبتمبر عام 2021 عن عمر يناهز 85 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية والتي حجز على أثرها لفترة في مستشفى كوبري القبة.

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