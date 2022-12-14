نجيب ساويرس ينعى حفيد المشير طنطاوي: اختاره الله للحياة الأفضل

نعى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الطفل محمد إيهاب، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية أمس.

وكتب في تغريدة: “الله يرحمه طفل جميل اختاره الله للحياة الأفضل .. تعزياتي القلبية لأسرته المكلومة له الرحمة وللعائلة خالص العزاء”.

ونشرت مدرسة جلوبال باراديم الدولية صورة الطالب الذي توفي اليوم معلقة عليها: توفي أحد أبناء المدرسة الأعزاء محمد إيهاب حسين طنطاوي بالصف السابع.. نسأل لله له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

جنازة حفيد المشير طنطاوي

وتابعت: ستقام صلاه الجنازة على روحه الطاهرة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.. نسألكم الفاتحة.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي نهاية سبتمبر عام 2021 عن عمر يناهز 85 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية والتي حجز على أثرها لفترة في مستشفى كوبري القبة.