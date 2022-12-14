احتفالات هيستيرية من جماهير الأرجنتين بعد التأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022|شاهد

شهدت تأهل الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، احتفالات هيستيرية من جانب الجماهير.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلًا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

تشكيل كرواتيا

وضم تشكيل كرواتيا كلاً من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

وعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.

وتواجدت أسرة ليونيل ميسي وعلى رأسهم زوجته أنتونيلا في مدرجات ستاد لوسيل المونديالي، لدعم زوجها.

أحداث مباراة الأرجنتين وكرواتيا

وبدأ منتخب كرواتيا شكل المباراة مستحوذًا لكن دون أي خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز.

وجاءت أولى التسديدات في المباراة في الدقيقة 25، عندما سدد إنزو فيرنانديز كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ليفاكوفيتش بصعوبة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 33 بعد تعرض جوليان ألفاريز للعرقلة من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا.

ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 34، معلنًا عن الهدف الأول لبلاده.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين الثاني، عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 39 بهجمة مرتدة بعد تخطيه مدافعي منتخب كرواتيا.

وكاد أليكسيس ماك أليستير أن يعزز تقدم الأرجنتين بهدف ثالث في الدقيقة 42، عندما ارتقى ليسدد برأسه الكرة المرسلة من ليونيل ميسي من الركلة الركنية، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوليان ألفاريز جاء في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، والذي اخترق دفاعات كرواتيا بشكل مميز من الجهة اليمنى.

منتخب الأرجنتين حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتأهلوا للنهائي منتظرين الفائز من مباراة المغرب وفرنسا.

وفاز ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر.

ميسي أفضل لاعب في المباراة وأرقام قياسية بالجملة

ورفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه لـ 5 أهداف متصدرًا قائمة هدافي كأس العالم 2022 بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

كما أصبح ليونيل ميسي هداف منتخب الأرجنتين التاريخي في كأس العالم بعدما رفع رصيده لـ 11 مباراة متفوقًا على جابرييل باتيستوتا.

كما صار ميسي أكثر لاعب يُشارك في مباريات ببطولة كأس العالم، بالتساوي مع الألماني لوتار ماتيوس برصيد 25 مباراة.