موجز السوشيال ميديا: تعليق ميسي بعد التأهل لنهائي كأس العالم.. ومجدي عبدالغني ضمن أساطير العرب بكتاب المونديال

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

وعلّق نجم منتخب الأرجنتين على الفوز الكبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “إلى النهاية عُدنا لنكتسب القوة لنلعب مباراة رائعة أخرى.. شكرًا جزيلًا لكل من وثق في هذه المجموعة هيا يا الأرجنتين الجميع معًا”.

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، عن لافتة مميزة بمونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢.

وكتب: "من ضمن الحاجات الجميلة في قطر خلال المونديال كتاب منتشر عن أساطير العرب في بطولات كأس العالم على مدار التاريخ.. شيء جميل وأفتخر بتواجدي ضمن صفحات الكتاب تحت عنوان صاحب أول هدف مذاع للمصريين بالمونديال".

نعى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الطفل محمد إيهاب، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية أمس.

وكتب في تغريدة: “الله يرحمه طفل جميل اختاره الله للحياة الأفضل .. تعزياتي القلبية لأسرته المكلومة له الرحمة وللعائلة خالص العزاء”.