حصاد 2022| من ممثل كوميدي لبطل قومي وشخصية العام.. من هو فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؟

فولوديمير زيلينسكي:

- ممثل كوميدي حالفه الحظ وأصبح رمزًا لمقاومة الغرب ضد روسيا

- وعود لم تحقق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

- انتزع أسلحة أكثر وتمويل أكبر من حلفائه الغربيين مقابل تقديم أوكرانيا كـ"حصن"

فولوديمير زيلينسكي .. اسم لم تتداوله الألسن كثيرُا قبل عام 2022؛ إذ كان معروفًا لدى الغالبية بأنه رئيس أوكرانيا الذي كان ممثلاً كوميديًا ناجحًا ثم اتجه بعد ذلك للسياسة بعد نجاح مسلسله الشهير "خادم الشعب"، إلا أن العملية العسكرية التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا قد غيرت تاريخه للأبد، وجعلت اسمه مرتبطًا في أذهان الدول الغربية وأوكرانيا بالتحديد بالبطولة الشعبية وأحد رموز المقاومة، وفي أذهان الروس بالدمية الأمريكية.

فمن هو فولوديمير زيلينسكي الذي اختارته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية شخصية عام 2022، ووصفته بأنه أظهر "قيادة وثبات على نحو غير عادي"؟

فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي، المولود في 25 يناير 1978 لأسرة يهودية في مدينة كريفي ريه وهي منطقة ناطقة بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا. والده هو أولكسندر زيلينسكي، أستاذ ورئيس قسم علم التحكم الآلي وأجهزة الحاسوب في معهد كريفي ريه للاقتصاد، ووالدته ريما زيلينسكا تعمل مهندسة.

خدم جده سيميون إيفانوفيتش زيلينسكي، في الجيش الأحمر بالفرقة 57 للحرس الآلي خلال الحرب العالمية الثانية.

قبل التحاق فولوديمير زيلينسكي بالمدرسة الابتدائية، عاش لمدة 4 سنوات في مدينة إردينت المنغولية، حيث عمل والده، وفي سن الـ16 اجتاز زيلينسكي اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وحصل على منحة تعليم للدراسة في إسرائيل، لكن والده لم يسمح له بالذهاب.

طريق الفن

حصل زيلينسكي لاحقًا على شهادة جامعية في القانون من معهد كريفي ريه للاقتصاد، لكنه لم يواصل العمل في المجال القانوني، وهو يتحدث زيلينسكي الروسية والإنجليزية.

بعد فوزه في إحدى المسابقات الفنية التلفزيونية، اختار زيلينسكي طريق الفن، حيث بدأ ممارسته للفن المسرحي داخل الجامعة، ليبرز منتصف التسعينيات كقائد لفرقة مسرحية ترفيهية راقصة باتت عروضها تُنقل عبر أحد أكثر البرامج التلفزيونية شعبية في أوكرانيا.

وفي 2003، شارك في تأسيس فريق إنتاج تلفزيوني ناجح أطلق عليه اسم "كفارتال 95"، ثم تولى بعد ذلك إدارة شركة إنتاج ترفيه تلفزيونية ثم عكف على إنتاج وتقديم مسلسلات تلفزيونية اجتماعية سياسية كوميدية. ومنذ 2009، شارك في عدة أفلام مثل Love in the Big City وOffice Romance وRzhevsky Versus Napoleon و8 First Dates.

وفي 2015، ظهر زيلينسكي في مسلسله الشهير "خادم الشعب" Servant of the People، حيث جسد فيه دور مدرس تاريخ يصبح رئيسًا للجمهورية بمحض الصدفة، وذلك عقب انتشار شريط مصور يظهره وهو يستخدم ألفاظا نابية ضد الفساد.

عالم السياسة

بعد نجاح المسلسل، قرر زيلينسكي استغلال شهرته بأن أسس حزبًا سياسيًا أطلق عليه اسم المسلسل "خادم الشعب"، ثم أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بدون أي حملات انتخابية، حيث استغل نجاح المسلسل الشديد في الدعاية لعزل الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو، وذلك في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط.

فاز زيلينسكي بكل من الجولة الأولى من الانتخابات في 31 مارس 2019 وانتخابات الإعادة في 21 أبريل 2019. وكان أحد وعود زيلينسكي في حملته الانتخابية الرئاسية أنه لن يخدم سوى فترة ولاية واحدة في منصبه أي خمس سنوات.

رئاسة صعبة

وقبل أسابيع من بدء الحرب، كان عهد زيلينسكي الرئاسي، الذي بدأه قبلها بثلاثة أعوام، يفقد بعضا من زخمه، إذ أنه كان يواجه صعوبات بالإيفاء بوعوده الانتخابية في بلد يعاني الفقر والفساد. فاستسهل خصومه القول إن حجم المسؤولية التي يتولاها أكبر من ممثل فكاهي، وتأسفت الدول الغربية لأن الرئيس الأوكراني الجديد آنذاك بدا غير قادر على تنفيذ إصلاحات.

ووعد زيلينسكي بفتح مفاوضات مباشرة مع روسيا لإيقاف الحرب الطاحنة التي دخلتها بلاده مع الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق البلاد إثر الثورة البرتقالية التي أطاحت بالحكومة الموالية للشرق.

وفي أكتوبر 2021، ورد اسم زيلينسكي في وثائق باندورا – التسريب الكبير لوثائق فضحت الثروات المخفية العائدة لكثير من أغنياء العالم وقادته. وكشفت الوثائق أن زيلينسكي والمقربين منه يهيمنون على شبكة من الشركات المؤسسة في ملاذات ضريبية، لكن زيلينسكي قال إن الوثائق لم تأت بجديد، ونفى أن يكون هو أو أي من أفراد شركته -شركة كفارتال 95- من الضالعين في عمليات غسيل أموال.

رجل الحرب

وعندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت موسكو مقتنعة بأن هجومها سيكون قصيرًا وبأن السلطة الأوكرانية الضعيفة ستنهار. وتعرضت كل المدن الأوكرانية الكبرى لقصف عنيف، بما فيها العاصمة الأوكرانية كييف.

جذب زيلينسكي الأنظار بعد أن ظهر في مقطع فيديو مسجل أمام مباني الإدارة الرئاسية في وسط كييف، وحوله مستشاروه. وقال: "نحن هنا جميعًا، عساكرنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن هنا جميعاً، للدفاع عن استقلالنا، عن دولتنا".

ونجح زيلينسكي وجيشه بإلحاق هزائم مفاجئة بالجيش الروسي، واستعادة بعض من أراضيه، وقواته تقاوم بشراسة لمنع تقدم قوات بوتين ولاستعادة باقي الأراضي الأوكرانية.

واستخدم زيلينسكي شعبيته ومعاناة الأوكرانيين لانتزاع أسلحة أكثر وتمويل أكبر من حلفائه الغربيين. ولهذا الغرض، يقدم بلده دائمًا كحصن في مواجهة الإمبريالية الروسية، وكمدافع عن القيم الديمقراطية.