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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعلامية منى عبد الوهاب تكشف شروطا خاصة تريدها في زوجها المستقبلي.. فيديو

مني عبد الوهاب
مني عبد الوهاب

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، أن إذا قامت الزوجة بمشاركة زوجها في إقامة الأعمال والكسب من هذه الأعمال فهي تستحق نصف ثروته تقديرا لمجهودتها التي قامت بها لإنجاح هذه الأعمال ولكن لا تأخذ ثروته بالكامل.

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منى عبد الوهاب: أنا مع الاتفاق في قسيمة الزواج على كيفية رؤية الأبناء بعد الطلاق

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فى الخلاط.. منى عبد الوهاب فى اختبار كوميدي وتنجح فيه

وكشفت "مني عبد الوهاب"  خلال حوارها التليفزيوني في برنامج " أنا سعيد " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، عن شروطها في الشخص الذي يريد الزواج منها، قائلة أنها تريد الزواج من شخص يقوم بعمل أي شيء في اي وقت.

وأضافت منى عبد  الوهاب:" أنا مع تواجد اتفاق في قسيمة الزواج مرتبطة بكيفية رؤية الابناء بعد الطلاق ".

القاهرة والناس قسيمة الزواج الإعلامية منى عبد الوهاب الزواج منها رؤية الأبناء

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