الإعلامية منى عبد الوهاب تكشف شروطا خاصة تريدها في زوجها المستقبلي.. فيديو

قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، أن إذا قامت الزوجة بمشاركة زوجها في إقامة الأعمال والكسب من هذه الأعمال فهي تستحق نصف ثروته تقديرا لمجهودتها التي قامت بها لإنجاح هذه الأعمال ولكن لا تأخذ ثروته بالكامل.

وكشفت "مني عبد الوهاب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج " أنا سعيد " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، عن شروطها في الشخص الذي يريد الزواج منها، قائلة أنها تريد الزواج من شخص يقوم بعمل أي شيء في اي وقت.

وأضافت منى عبد الوهاب:" أنا مع تواجد اتفاق في قسيمة الزواج مرتبطة بكيفية رؤية الابناء بعد الطلاق ".