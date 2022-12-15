منى عبد الوهاب: أنا مع الاتفاق في قسيمة الزواج على كيفية رؤية الأبناء بعد الطلاق

أكدت الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه من الضروري أن يتفق الرجل والمرأة قبل الزواج على كل شيء كي يكونوا قادرين على بناء حياة زوجية سليمة .

وقالت منى عبد الوهاب في حوارها في برنامج " أنا سعيد " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" لازم الرجل والمرأة أن يتفقوا على الشروط التي يرغبون في تنفيذها ومقتنعين بها في الزواج ".

وأضافت منى عبد الوهاب:" أنا مع تواجد اتفاق في قسيمة الزواج مرتبطة بكيفية رؤية الابناء بعد الطلاق ".

وتابعت منى عبد الوهاب:" من الممكن أن يكون هناك اتفاق في عقد الزواج كي لا يوجد مشاكل في رؤية الأبناء بعد الطلاق ".

وأكملت منى عبد الوهاب:" من الحاجات البشعة اللي بشوفها في حياتي عدم صرف الأب على الأبناء بعد الطلاق،"، مضيفة:" تعنت المرأة في ملف الرؤية للأبناء بعد الانفصال يعتبر جهل منها لأن ذلك يؤذي الابناء ".