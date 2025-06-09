توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال برابع أيام العيد.. صور

توافد الشباب على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية للاحتفال برابع أيام عيد الأضحي المبارك والاستمتاع بأجواء العيد المختلفة وسط الحدائق.



وقال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا لعيد الأضحي المبارك.