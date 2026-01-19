طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء، في ظل ارتفاع أسعار الطعام والمواد الغذائية، تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية، مغذية، ولذيذة.

و طاجن البطاطس يُعد الحل الأمثل، لأنه يجمع بين البساطة والطعم الرائع، ويكفي لتقديم وجبة كاملة للعائلة دون تكاليف عالية.

مكونات سهلة ومتوفرة طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء

لتحضير طاجن البطاطس الاقتصادي، للشيف سارة الحافظ، تحتاجين إلى:

4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مفرومة

فصين ثوم مهروس

كوب من الجبن الرومي أو الموتزاريلا حسب الرغبة

نصف كوب من الكريمة أو اللبن السائل

ملح، فلفل، بهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير خطوة بخطوة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي البطاطس مع البصل والثوم والبهارات.

صبي خليط الكريمة فوق البطاطس وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

رصي البطاطس في طاجن الفرن، ووزعي الجبن على الوجه.

اخبزي لمدة 35–40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح البطاطس طرية.

لماذا يعتبر طاجن البطاطس وجبة اقتصادية؟

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

يوضح خبراء التغذية أن البطاطس مصدر غني بالنشويات والألياف، ويساعد على الشبع لفترة طويلة، مما يقلل الحاجة لتناول وجبات إضافية، كما أن استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة يقلل التكلفة دون التأثير على القيمة الغذائية.

نصائح لجعل الطاجن ألذ وأكثر تنوعًا