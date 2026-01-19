قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
أسماء عبد الحفيظ

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء، في ظل ارتفاع أسعار الطعام والمواد الغذائية، تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية، مغذية، ولذيذة.

و طاجن البطاطس يُعد الحل الأمثل، لأنه يجمع بين البساطة والطعم الرائع، ويكفي لتقديم وجبة كاملة للعائلة دون تكاليف عالية.

مكونات سهلة ومتوفرة طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء 

لتحضير طاجن البطاطس الاقتصادي، للشيف سارة الحافظ، تحتاجين إلى:

  • 4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • فصين ثوم مهروس
  • كوب من الجبن الرومي أو الموتزاريلا حسب الرغبة
  • نصف كوب من الكريمة أو اللبن السائل
  • ملح، فلفل، بهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • في وعاء، اخلطي البطاطس مع البصل والثوم والبهارات.
  • صبي خليط الكريمة فوق البطاطس وقلّبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • رصي البطاطس في طاجن الفرن، ووزعي الجبن على الوجه.
  • اخبزي لمدة 35–40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح البطاطس طرية.

لماذا يعتبر طاجن البطاطس وجبة اقتصادية؟

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

يوضح خبراء التغذية أن البطاطس مصدر غني بالنشويات والألياف، ويساعد على الشبع لفترة طويلة، مما يقلل الحاجة لتناول وجبات إضافية، كما أن استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة يقلل التكلفة دون التأثير على القيمة الغذائية.

نصائح لجعل الطاجن ألذ وأكثر تنوعًا

  • ضيفي خضروات موسمية مثل الجزر أو البازلاء.
  • استبدلي الجبن الرومي بجبن قريش للنسخة الأقل سعرًا ودهونًا.
  • يمكن إضافة قطع دجاج صغيرة لمن يرغب في بروتين إضافي.
طاجن بطاطس

بالصور

