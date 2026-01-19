دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

خلافات عائلية أَم عقوق والدين؟.. سؤال يبدر في ذهنك؛ بمجرد متابعة ما حدث بين أم ونجلها، خاصة بعد أن تعلم أنها دعت عليه أمام الكعبة بطريقة غريبة، وما الدوافع التي جعلت أُمّ تقدم على هذا الأمر بهذه الطريقة.

حالة من الجدل حول هذه الواقعة الصادمة

الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد، بل حملت الأحداث رد الابن، الذي أشار إلى أن هذا الأمر يعود لخلافات عائلية فقط، وأنه لم يخطئ تماما في حق والدته، الأمر الذي سبب حالة من الجدل حول هذه الواقعة الصادمة.

الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة صدى البلد، تناولت أحداث هذه الأزمة بطريقة احترافية؛ من خلال استعراضها، والاستماع لكل من طرفي الأزمة الأم ونجلها.

جانب من اللقاء

الأم تدعى “صابرين”، تحدثت غاضبة، في لقاء مع البرنامج، وقالت: "خطبت له من دمياط الجديدة، وكنت أنا وطليقي بنصرف عليه وهو في الجيش، وفي الآخر مراته قالت لي: روحي يا مَرَه يا بنت كذا”.

مكنتش أتخيل أن أمي تدعي عليا أمام الكعبة

هنا جاء دور الابن، الذي يدعى “أحمد مسعد”، والذي تحدث عن مشكلته مع والدته، قائلا: "ما كنتش أتخيل إن أمي تدعي عليا قدام الكعبة، ولأول مرة أشوفها بعد 26 سنة تدعي عليا، وهي زعلت مني بسبب إني حبيت أعتمد على نفسي، بسبب الحياة الصعبة اللي عيشتها، وأمي فتحت لي مشروع، محل ترزي، وكنت بديها من المكسب، وأمي سبِّت وشتمت مراتي، وحاولت أهدِّي أمي، لكنها عصبية، ومش بتستحمل لينا أي كلام».

سبب الخلاف الرئيسي

وتابع الابن: «ضربتني بالشبشب في نص الشارع عشان زوجها، وسبب الخلاف الرئيسي مع أمي هو «مهاب»، اللي لا هو أخويا من أب ولا أمي، ولكن أمي لو جرى ليها حاجة؛ توجعني، وعمري ما أستغنى عنها، وليلة الإسراء والمعراج دعيت لها، أن يردها، ونتصالح، ويهدينا لبعض».

واختتم قائلا: «مراتي ما قالتليش: يا أمك يا أنا.. ما سمعتش منها الكلام ده.. وروحت ليها عشان أصالح لها.. وضربتني بالتليفون في دماغي قدام الناس في الشارع.. واتوجعت لما شوفت دعوتها عليا.. وقولت لها: جزمة مراتي أشرف منك؛ لما ادَّعت على شرف مراتي، وقالت لي أنت بتطلَّع مراتك وبتاخد عليها فلوس».

الأم لم تسكت على كل ما قيل من نجلها؛ لترد مسرعة،: "ضربته بالشبشب؛ لما قال لي أنا هقتل طليقك"، مشيرة إلى أنه لم يسمح لها بالحديث عن "مهاب"، الذي يعتبره أخًا له".

نوبة بكاء مفاجئ شعرت بها الأم في وسط حديثها، مستكملة: "أنا على الملأ بقول: ابني مات، حسبي الله ونعم الوكيل... مش مسامحاك لا دنيا ولا آخرة، وأخذت عزاك يا أحمد قدام مصر كلها".

وأكد أحمد مسعد أنه حاول إصلاح الأمور وتهدئة الموقف مع والدته، لكن الأمور لم تسر على ما يرام، مشيرًا إلى أن رد فعله كان صادمًا بعد دعوتها عليه، حيث قال: "جزمة مراتي أشرف منك"، في إشارة إلى إهانتها لشرف زوجته.