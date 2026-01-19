10 دول تؤكد مشاركتها في البطولة العربية للريشة الطائرة بالقاهرة

أعلن مسؤولو الاتحاد المصرى للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، عدد الدول المشاركة في البطولة العربية والمقرر إقامتها داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 20 وحتى 22 يناير الجاري.



وضمت قائمة الدول المنتظر مشاركتها في البطولة 10 منتخبات وهي: "الإمارات العربية المتحدة - تونس - المملكة العربية السعودية - ليبيا - لبنان - الكويت - المملكة الأردنية الهاشمية - البحرين - الجزائر - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".



وتقام منافسات البطولة للرجال والسيدات بتنظيم مشترك من الاتحاد المصري والاتحاد العربي للريشة الطائرة، وتشمل فئات فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، إلى جانب منافسات الزوجي المختلط، بما يعكس تنوع المنافسات وقوة المشاركة العربية.



وعلى هامش فعاليات البطولة، تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتطويرية المتعلقة بمستقبل اللعبة على المستوى العربي.



واختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة والتي نجح لاعبو المنتخب الوطني في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع فضيتين و4 برونزيات.