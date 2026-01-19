روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

تحلم الكثير من النساء ببشرة نضرة وشفافة كالزجاج، لكن الروتين المعقد والمكلف يجعل تحقيق هذا الحلم صعبًا. إلا أن الخبراء يؤكدون أن روتين بسيط ومتوازن يمكن أن يمنح البشرة إشراقة واضحة خلال أسبوع واحد فقط.

خطوات روتين يومي للبشرة الزجاجية

توضح خبيرة التجميل زينب محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البشرة الزجاجية تعتمد على التنظيف الجيد، الترطيب المنتظم، والحماية من الشمس، كل خطوة بسيطة لكنها مؤثرة جدًا على المدى القصير والطويل.

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

1. التنظيف اليومي

استخدمي منظف لطيف مناسب لنوع بشرتك مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

إزالة المكياج والشوائب قبل النوم ضروري لتجديد الخلايا.

2. التقشير الخفيف مرتين أسبوعيًا

يساعد على إزالة الجلد الميت وتحفيز نمو خلايا جديدة.

يمكن استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر والعسل أو منتجات خفيفة تحتوي على حمض الساليسيليك.

3. الترطيب العميق

كريم مرطب خفيف صباحًا، وكريم أعمق مساءً.

استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك يضاعف الترطيب ويعطي البشرة ملمسًا ناعمًا.

4. حماية البشرة من الشمس

استخدام واقٍ شمسي SPF 30 على الأقل يوميًا، حتى داخل المنزل، يحمي البشرة من التصبغ المبكر.

5. شرب الماء بانتظام

8 أكواب ماء يوميًا على الأقل للحفاظ على نضارة البشرة وليونتها.

نصائح لتعزيز الإشراقة بسرعة

تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والجزر.

النوم 7–8 ساعات يوميًا لإعطاء الجلد فرصة للتجدد.

تجنب التوتر النفسي والإجهاد المتكرر الذي يظهر على شكل هالات أو فقدان النضارة.

النتيجة المتوقعة بعد أسبوع

باتباع الروتين البسيط السابق، يمكن ملاحظة:

إشراقة طبيعية للبشرة.

ملمس ناعم وموحد اللون.

تقليل الهالات السوداء أو الانتفاخ تحت العين.

أعلمي عزيزتي أن البشرة الزجاجية ليست حلماً بعيد المنال، بل نتيجة روتين يومي بسيط ومتوازن بين التنظيف، الترطيب، الحماية، والتغذية الجيدة.

الالتزام بالخطوات الأساسية يمنح إشراقة واضحة من الأسبوع الأول ويجعل البشرة صحية ومتوهجة على الدوام.