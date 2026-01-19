المطبخ ليس مجرد مكان لإعداد الطعام، بل مساحة نمارس فيها عادات يومية تؤثر مباشرة على صحة وجباتنا وجودتها. كثير من الأشخاص يعتقدون أنهم يتبعون أساليب طهي صحيحة، بينما يمارسون عن غير قصد سلوكيات خاطئة قد تفسد النكهة أو تقلل القيمة الغذائية للطعام، بل وتشكل أحيانًا خطرًا على الصحة.

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها..أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

بعض هذه العادات انتقلت إلينا مع الوقت دون مراجعة، وأخرى نمارسها بدافع السرعة أو التعود.

لذلك، من المهم التعرف على أخطاء الطهي الشائعة وتصحيحها لضمان وجبات آمنة، شهية، ومفيدة لكل أفراد الأسرة، وفقًا لما نشره موقع EatingWell.

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

1. الطهي دون تسخين المقلاة أو الفرن مسبقًا

عندما نشعر بالجوع، قد نضع الطعام مباشرة في الفرن أو المقلاة دون انتظار التسخين المسبق. هذه الخطوة ضرورية للحصول على طهي متوازن، إذ أن إدخال الطعام إلى سطح بارد قد يؤدي إلى نضجه بشكل غير متساوٍ، أو احتراقه من الخارج وبقائه نيئًا من الداخل.

كما أن تسخين الزيت حتى يصل إلى نقطة التدخين خطأ شائع، لأنه يفسد الطعم ويكوّن مركبات ضارة، الأفضل تسخين الزيت حتى يلمع فقط دون الوصول إلى مرحلة الدخان.

2. قياس الدقيق بطريقة خاطئة

غمس كوب القياس مباشرة في كيس الدقيق يزيد من الكمية ويجعل المخبوزات ثقيلة وكثيفة. الطريقة الصحيحة هي: وضع الدقيق في الكوب باستخدام ملعقة، ثم تسوية السطح برفق للحصول على قياس دقيق ومطابق للوصفة.

3. ملء المقلاة أكثر من اللازم

ازدحام المقلاة بالمكونات يمنع تحمير الطعام جيدًا ويجعل النتيجة أقرب إلى السلق بالبخار. كما أن اللحم لا يتحمر بشكل صحيح عند تكديسه، بل قد يلتصق أو يفقد نكهته. الحل الأمثل هو طهي الطعام على دفعات صغيرة للحصول على نتيجة أفضل.

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

4. الإفراط في تقليب الطعام

التحريك المستمر للطعام يمنع تكون الطبقة الذهبية التي تضيف نكهة مميزة، وقد يجعل الطعام طريًا ويفسد قوامه، اتركي الطعام لبعض الوقت على النار إلا إذا كانت الوصفة تتطلب التقليب المستمر.

5. تقطيع اللحم مباشرة بعد الطهي

تقطيع اللحم فور إخراجه من النار يؤدي إلى فقدان العصارة داخله، مما يجعل اللحم أقل طراوة. الأفضل ترك اللحم يرتاح لبضع دقائق حتى تعود العصائر إلى توزيعها الطبيعي، ليصبح أكثر طراوة وطعمًا أفضل.

6. يتم غسل اللحم قبل الطهي

غسل اللحم بالماء لا يزيل البكتيريا، بل قد ينشرها في الحوض وعلى الأسطح المحيطة. الحل الأفضل هو تجفيف اللحم بمنشفة ورقية قبل الطهي دون غسله بالماء.

7. تستخدم مقالي غير اللاصقة على حرارة عالية

الحرارة المرتفعة قد تتلف الطبقة غير اللاصقة في المقلاة وتطلق مواد ضارة. كما أن استخدام الأدوات المعدنية يخدش سطح المقلاة. لذلك ينصح باستخدام أدوات خشبية أو سيليكون، وخفض درجة الحرارة عند الطهي.

8. تطهي ربة المنزل الأطعمة الحمضية في أواني تفاعلية

الأطعمة التي تحتوي على الحمضيات مثل الليمون أو الطماطم قد تتفاعل مع أواني الألمنيوم أو الحديد، مما يؤثر على الطعم وقد يسبب مشاكل صحية، استخدمي أواني من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج أو المينا لهذه الأطعمة.

9. خلط السوائل الساخنة دون فتح الغطاء

عند خلط السوائل الساخنة في الخلاط مع غلق الفتحة العلوية، يتكون ضغط من البخار قد يؤدي إلى انفجار السائل خارج الخلاط. الحل هو إزالة السدادة وتغطية الفتحة بمنشفة أثناء الخلط لتجنب الحروق والفوضى في المطبخ.