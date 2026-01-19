أحمد موسى يكشف كواليس عقدين من الأحداث في حوار خاص حول كتابه الجديد أسرار

حل الإعلامي أحمد موسى ضيفًا على شاشة قناة «صدى البلد»، في حلقة حوارية خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، قدمها الإعلامي محمد الباز، خصصت لمناقشة كتابه الجديد «أسرار»، الذي يتناول أبرز التحولات والأحداث السياسية والإعلامية التي شهدتها مصر والمنطقة خلال 20 عامًا.

وخلال اللقاء، تحدث أحمد موسى عن الدوافع التي دفعته لتوثيق هذه المرحلة الزمنية الممتدة منذ عام 2005 وحتى عام 2025، مؤكدًا أن الكتاب لا يكتفي بسرد الوقائع، بل يكشف كواليس ومعلومات تُنشر للمرة الأولى، مستندًا إلى خبرته الطويلة ومشاركته المباشرة في تغطية العديد من الأحداث المفصلية.

وأوضح موسى أن «أسرار» يرصد محطات شديدة الحساسية، شهدت تغيرات كبيرة على المستويين السياسي والإعلامي، مشيرًا إلى أن العمل يمثل شهادة توثيقية على فترة مليئة بالتحديات، ومحاولة لشرح ما جرى خلف الكاميرات بعيدًا عن الروايات المتداولة.

كما تطرق الحوار إلى دور الإعلام خلال تلك السنوات، وكيفية التعامل مع الأزمات والأحداث الكبرى، فضلًا عن الضغوط التي واجهها الإعلاميون في فترات مختلفة، مؤكدًا أن الكتاب يقدم رؤية تحليلية تستهدف القارئ العام والمهتم بالشأن العام على حد سواء.

وكان أحمد موسى قد أعلن في وقت سابق، خلال إحدى حلقات برنامجه، عن استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، مشيرًا إلى أن الحوار سيتناول تفاصيل الكتاب ومحتواه، وما يحمله من أسرار تتعلق بمحطات مهمة شكّلت ملامح المشهد العام على مدار عقدين.