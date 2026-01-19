قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
أسماء عبد الحفيظ

الهالات السوداء تحت العينين ليست مرتبطة دائمًا بساعات النوم القليلة، إذ قد تظهر فجأة حتى مع الحصول على النوم الكافي، مما يثير القلق ويؤثر على المظهر العام للوجه.

ويؤكد خبراء الجلدية والصحة النفسية أن الأسباب متعددة وتتراوح بين العوامل الوراثية، التغذية، والحالة النفسية.

أسباب ظهور الهالات رغم النوم الكافي

يوضج الدكتور عصام البقلي استشارى الجراحات التجميلية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الهالات لا تظهر دائمًا بسبب التعب، بل قد تكون مؤشرًا على نقص فيتامينات معينة مثل B12 أو الحديد، أو بسبب مشاكل في الدورة الدموية أو الحساسية.

ويشير البقلي إلى أبرز الأسباب: 

أسباب ظهور الهالات رغم النوم الكافي
  • العوامل الوراثية: بعض الأشخاص لديهم ميل طبيعي لظهور الهالات الداكنة بسبب طبقة الجلد الرقيقة تحت العين.
  • مشاكل الدورة الدموية: ضعف تدفق الدم في منطقة العين يؤدي إلى ظهور اللون الداكن.
  • الإجهاد النفسي والتوتر: التوتر المستمر يزيد من إفراز الكورتيزول ويؤثر على صحة الجلد.
  • التعرض للشمس: الأشعة فوق البنفسجية تزيد التصبغ تحت العين.
  • الحساسية أو احتقان الأنف المزمن: يؤدي إلى توسع الشعيرات الدموية وظهور الهالات.

طرق العلاج والوقاية للهالات السوداء

أسباب ظهور الهالات رغم النوم الكافي
  • نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن: خصوصًا الحديد، فيتامين C، وB12.
  • كريمات تحتوي على الكافيين أو الريتينول: تحسن الدورة الدموية وتخفف التصبغ.
  • كمادات باردة: تساعد على تقليل التورم والشعيرات الدموية المتوسعة.
  • حماية العينين من الشمس: باستخدام نظارات شمسية وكريم واقٍ من الشمس.
  • الاسترخاء وممارسة الرياضة: تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التوتر النفسي. 

الهالات السوداء قد تظهر فجأة حتى مع النوم الجيد، وهي غالبًا نتيجة مزيج من العوامل الوراثية، التغذية، والحالة النفسية. التشخيص المبكر والعناية اليومية تساعد على التقليل من ظهورها وتحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ

الهالات لماذا تظهر الهالات فجأة لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي النوم النوم الكافي طرق العلاج والوقاية الهالات السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الزمالك

إجراءات عاجلة فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

إنتر ميلان

أول تعليق من مدرب إنتر ميلان على مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

منتخب السنغال

السنغال تعلن برنامج الاحتفال بلقب كأس أمم أفريقيا

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد