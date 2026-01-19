"صدى البلد" يشارك في أكبر حملة لإزالة الأسواق العشوائية بـ بورفؤاد| شاهد

رافقت عدسات موقع صدى البلد الأجهزة التنفيذية و الأمنية بمحافظة بورسعيد خلال أكبر حملة لإزالة الأسواق العشوائية فى مدينة بورفؤاد بمنطقتي العبور و الشعراوى تمهيدا لإعلان المدينة خالية من العشوائيات.



ورصدت صدى البلد أعمال الحملة التى قادها الدكتور إسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد بمعاونة شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس و العقيد محمد سليمان

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وتابع الإشراف على تنفيذ أعمال الحملة الأكبر منذ عدة أشهر فى مدينة بورفؤاد اللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد

تمهيداً لإعلان بورفؤاد "مدينة خالية من الأسواق العشوائية"

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة بإخلاء المنطقة تماماً من كافة أنواع التعديات من خلال رفع الاشغالات وعربات اليد والبنوك الخشبية والحديدية والشماسي والموازين، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مساكن العبور و منطقة الشعراوى كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر إضرار بالبيئة المحيطة.

في سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن العمل يتم وفق استراتيجية واضحة تعتمد على أن «الشارع ملك للجميع»، ولن يُسمح بتحويل الشوارع الجانبية إلى مخازن أو مناطق عشوائية للإشغالات، مكلّفًا الأجهزة المعنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي بورفؤاد.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على استمرار تواجد الحملات المشتركة من شرطة المرافق ومباحث المرافق وإدارة الإشغالات بنطاق مدينة بورفؤاد، لضمان دوام الانضباط وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وتابع رئيس مدينة بورفؤاد بأن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على الشوارع العامة باعتبارها حقًا أصيلًا لجميع المواطنين، داعيًا أصحاب المحال والباعة إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

و أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع.

وقال "انه تم الانتهاء من تحرير محاضر الاضرار بالبيئة المحيطة وتشوية الرؤية البصرية والتعدي على أملاك الدولة بعقوبات تصل الى غزامات 50 الف جنيها والحبس لمدة عامين"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب بمراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

على صعيد آخر قدم أهالي المنطقة الشكر لرئيس مدينة بورفؤاد لتواجده على رأس الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة وحرصه الدائم علي التعرف علي المشاكل التي يعانون منها وإيجاد حلول عاجلة لها.