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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليست الأولى.. القصة الكاملة لطلاق غادة عبد الرازق من هيثم زانيتا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق ليلة أمس عن انفصالها عن مدير التصوير الشهير هيثم زانيتا ، وذلك بعد زواج استمر لسنوات ، وتعاون في عدد من الأعمال الدرامية . 

وعلى الرغم من أن هناك قصة حب جمعت بين الزوجين علي مدار السنوات الماضية ، وظهرت بشكل واضح خلال اللقاءات التلفزيونية والصور التي كانت تنشرها الفنانة غادة عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الا انها لم تخلو من الازمات ، حيث يعد هذا الطلاق ليس الأول بين الزوجين ، إذ انفصلا الثنائي خلال السنوات الماضية ، ثم عادا مرة أخرى ، قبل أن يتم الاعلان عن الطلاق من جديد .

وفي أول رد فعل صادم منغادة عبد الرازق  قامت  بحذف صورها مع زوجها من حسابها على انستجرام، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا. 

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تألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة غادة عبد الرازق

ظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما يناسب إطلالتها.

أما ابنتها روتانا اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة .

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