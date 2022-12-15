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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجاهل الخبر..رد فعل غريب من ابنة غادة عبد الرازق على طلاق والدتها

غادة عبد الرازق وابنتها
غادة عبد الرازق وابنتها

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق انفصالها عن زوجها هيثم زانيتا بعد فترة زواج دامت ما يقرب من العامين ونصف، إثر خلافات ما بينهما رافضة الإفصاح عنها. 

وفور انتشار خبر انفصال غادة عبد الرازق على السوشيال ميديا وحرص الكثيرون معرفة رد فعل أبنتها الوحيدة روتانا حول هذا الخبر بالبحث فى صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، إلا ان روتانا فاجأت الجميع برد فعل غريب وهو تجاهل الخبر تماما وعدم التطرق له، حيث أن أخر ما تم نشره على صفحتها صورها أثناء قضائها إجازتها فى باريس.
 


انفصال غادة عبد الرازق 

 

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق. تألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما ناسب إطلالتها.

 

أما ابنتها روتانا ابنة اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة . 

 

غادة عبد الرازق تعود للسينما 

 

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم "جوازة بالعافية" بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ"بويكا"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، كما تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف "حفلة 9" الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

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بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

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