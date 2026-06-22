القبض على عاطل تسلق سطح عقار وقام بأفعال خادشة للفتيات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالصعود أعلى سطح العقار المقابل لمحل سكنه والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمام الفتيات المقيمة بالعقار بالإسكندرية .





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17/ الجارى تضرر من أحد الأشخاص مقيم بالعقار المقابل لمحل سكنه لقيامه بالصعود أعلى سطح العقار والإتيان بأفعال خادشة للحياء .





أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .