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انتهت بالتصالح.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على طليق ابنته بدمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتهت بالتصالح.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على طليق ابنته بدمياط

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من “والد طليقته”؛ لقيامه بالتعدي عليه بالسب، وتهديده بإلحاق الأذى به، في أثناء تواجدهما بأحد مراكز الشباب لتنفيذ حكم رؤية نجله بدمياط.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغًا من القائم على النشر، وهو سائق خاص مقيم بدائرة القسم، تضرر فيه من والد طليقته، لقيامه بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به، في أثناء تواجدهما بأحد مراكز الشباب الكائن بدائرة القسم لتنفيذ حكم رؤية نجله.

وبمواجهة المشكو في حقه، وهو مقيم بذات الدائرة؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وتبادل الاتهامات مع طليق نجلته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حكم رؤية

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