الرئيس الأوكراني يمنح وسام الشجاعة للرئيس بايدن.. ويقدم له رسالة من قائد عسكري|شاهد

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه من دواعي فخري أن أكون بواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوكرانيا تقدّر ما تقدمه أمريكا من مساعدات، موضحًا أن الوضع في أوكرانيا كان صعبًا جدًا والآن سيطرنا على الوضع بسبب دعم أمريكا أولًا، وسوف نتناول العديد من التحديات التي تواجه أوكرانيا وأوروبا والطاقة والوضع في أرض المعركة.

وأضاف «زيلينسكي»، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يقدم امتنانه العميق وكل الأوكرانيين إلى الرئيس الأمريكي والحزبين الديمقراطي والجمهوري والكونجرس والشعب الأمريكي أيضًا.

وسام الشجاعة

كما منح الرئيس الأوكراني وسام الشجاعة للرئيس بايدن، كما قدّم له رسالة من قائد عسكري أوكراني.