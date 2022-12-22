فريدة الشوباشي: برنامج التأمين الصحي الشامل أكبر مكاسب القطاع بمصر.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، انه حدثت قفزة رائعة في مجال الصحة، مشيرة إلى أن جميع الأمراض التي يمكن ان تصيب الإنسان تم عمل مبادرات لها وتم القضاء عليها.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه في ظل الجمهورية الجيدة، تم القضاء على فيروس سي في مصر، بفضل مبادرة 100 مليون صحة.

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي أعطى اهتمام كبير لذوي الإعاقة، والأطفال المولودين ولديهم مشاكل صحية، والأمهات الذين يعانوا من السرطان، وأيضا كبار السن.

أكبر المكاسب

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن برنامج التأمين الصحي الشامل من أكبر المكاسب بالقطاع الصحي.