دبلوماسي روسي يدعو السفيرة الأمريكية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

دعا مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشييف، اليوم الجمعة، سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى روسيا لين تريسي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.



وقال دارشييف تعليقا على تعيين تريسي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى روسيا، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "العلاقات الأمريكية-الروسية في أسوأ حالاتها وقد تكون على وشك الانتهاء قريبا، لذلك من الضروري من وجهة نظرنا ألا تركز رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية الجديدة على تدهور العلاقات الأخيرة، لكن أن تحاول إبقائها في المستوى الحالي من خلال محاولة القيام بعمل أفضل".



وطالب دارشييف السفيرة الأمريكية المعينة حديثا في موسكو بعدم التدخل في شؤون روسيا الداخلية، قائلا إن"أهم شيء بالنسبة لتريسي هو أنها يجب أن تأخذ في الحسبان أخطاء أحد أسلافها، حيث بدأ بداية سيئة بمجرد وصوله إلى منصبه".



وأضاف مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية أن "التدخل في شؤوننا الداخلية تحت ستار العمل مع المجتمع المدني أدى على الفور إلى نبذ المبعوث الأمريكي السابق، ونحن لا نشجع المبعوثة الجديدة على السير في الطريق نفسه".



وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توترات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا.



وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ93 صوتاً مؤيدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقاً في السفارة الأمريكية في موسكو وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الاستراتيجي.

