بسبب مشرد .. رئيس الوزراء البريطاني يقع في موقف محرج

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات يوم السبت لأنه بدا منفصلا عن الناس العاديين عندما سأل رجلًا بلا مأوى في مؤسسة خيرية عما إذا كان يعمل في مجال الأعمال ويريد الانخراط في صناعة التمويل.

كان سوناك، وهو مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس وأحد أغنى أثرياء بريطانيا، يقدم وجبة الإفطار في ملجأ للمشردين في لندن يوم الجمعة، عندما بدأ الدردشة مع رجل عرّف نفسه باسم “دين”.

'هل تعمل في مجال الأعمال؟' سأل رئيس الوزراء الرجل في وقت ما أثناء المحادثة، وهو يسلمه طبقًا من النقانق والخبز المحمص والبيض.

أجاب الرجل: 'لا ، أنا بلا مأوى. أنا في الحقيقة شخص بلا مأوى.

نشرت أنجيلا راينر ، نائبة زعيم حزب العمال المعارض ، مقطعًا من الدردشة على تويتر ، ووصفته بأنه “مؤلم” ، بينما وصف نائب آخر من حزب العمال ، بيل إسترسون ، سوناك بأنه “بعيد المنال”.

وجعل صعوده إلى منصب رئاسة الوزراء البريطانية في أكتوبر من سوناك أغنى ساكن في داونينج ستريت رقم 10 في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة غلاء المعيشة.

وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة إن رئيس الوزراء أجرى مكالمات هاتفية مفاجئة هذا الأسبوع مع دبلوماسيين وعسكريين بريطانيين في جميع أنحاء العالم لإعطائهم أمنيات عيد الميلاد.

وبدأ تبادله المحرج مع الرجل المتشرد عندما سأل الرجل سوناك عما إذا كان 'يمتهن مجال ادارة الأعمال'.