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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع انطلاق تصويره.. تفاصيل مسلسل "جروب الدفعة"

مسلسل جروب الدفعة
مسلسل جروب الدفعة
مسلسل جروب الدفعة

انطلق مساء أمس، تصوير أول مشاهد المسلسل الجديد «جروب الدفعة»، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم شتاء 2023. 

مسلسل «جروب الدفعة» من إنتاج «سينرجي» تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، تأليف ورشة «مصنع الحكايات».

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الورشة لـ (هاني سرحان)، ويقدم المعالجة الدرامية والإشراف على كتابة المسلسل باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام. 

«جروب الدفعة» يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج.

المسلسل من بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

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