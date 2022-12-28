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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة محمود حميدة وهنا الزاهد.. السيسي يشاهد فقرة فنية تبرز مواهب ذوي الهمم

الفقرة الفنية في
الفقرة الفنية في فعاليات النسخة الرابعة من قادرون بإختلاف

استمتع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاهدة  الفقرة الفنية التي تم تقديمها اثناء فعاليات إحتفال النسخة الرابعة من " قادرون بإختلاف " و التي أبرزت مواهب ذوي الهمم في التمثيل و الغناء، وذلك بمشاركة الفنان محمود حميده، و الفنانه هنا الزاهد، بالإضافة إلى الفنان عمرو وهبة.

وبالفعل قدمت الدولة بقيادة الرئيس السيسي العديد من الإنجازات "لذوي الهمم" كانت بدايتها في عام 2014، حينما كفل لهم حقوقا غير مسبوقة بـ دستور 2014، وتمثيلهم في البرلمان لممارسة حقوقهم السياسية، حيث يشمل 11 مادة تخص ذوي الإعاقة وترعى حقوقهم بمصر.

وكعادته في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة خاصة إذا كانت عالمية، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عام 2018، خلال كلمة له أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منه بقدراتهم ومواهبهم المتنوعة التي أبهرت العالم.

 

 

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